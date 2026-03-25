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Eva assume-se magoada com Diogo: «Não consigo sequer dizer a palavra perdão»

No Secret Story 10, Eva assume estar magoada com Diogo e não pensa sequer em perdoá-lo, porque não consegue. 

Fique a par de tudo:

As últimas horas no Secret Story 10 foram marcadas por emoção, tensão e uma sucessão de momentos que podem mudar completamente o rumo do jogo. Depois da revelação do segredo, Eva abriu o coração no confessionário e as imagens mostradas aos concorrentes provocaram lágrimas, pedidos de desculpa e até um confronto intenso dentro da casa.

Cristina Ferreira abriu a emissão com Eva no confessionário, onde a concorrente falou abertamente sobre tudo o que tem vivido nas últimas horas. Visivelmente abalada, Eva desabafou sobre o estado da relação com Diogo e não escondeu a tristeza. 

Pouco depois, os concorrentes assistiram às imagens que mostravam Eva e Diogo a esconder o segredo dentro da casa, bem como a crescente cumplicidade entre Diogo e Ariana. As reações foram imediatas e muito fortes. O ambiente mudou completamente e vários concorrentes ficaram em choque com o que viram.

Uma das reações que mais surpreendeu foi a de Sara, que acabou por pedir desculpa a Eva por ter ficado contra si e fez questão de destacar a mulher forte que considera que a concorrente é. Já Tiago não conseguiu esconder a revolta e perdeu a cabeça com as atitudes de Diogo, mostrando-se claramente indignado com tudo o que aconteceu.

Depois do Especial, a tensão continuou dentro da casa. Ariana acabou por procurar Eva para falar depois de ver as imagens da relação da concorrente com Diogo. Num momento muito emotivo, as duas acabaram em lágrimas, com Ariana a pedir desculpa e Eva visivelmente fragilizada com tudo o que aconteceu.

Depois de uma das maiores reviravoltas desta edição, o clima dentro da casa está cada vez mais tenso e tudo indica que as consequências desta revelação ainda estão longe de terminar. Se as últimas horas foram assim intensas, os próximos dias prometem ainda mais emoção no Secret Story 10.

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