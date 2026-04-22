Eva assume ter esquecido Diogo por completo: «Hoje foi o dia em que passa a defunto»

Uma conversa no alpendre acabou por expor o distanciamento emocional de Eva em relação a Diogo, num momento que também gerou reação de Tiago e terminou com um gesto recusado.

No Alpendre, Eva confessa a Liliana que este foi o dia em que Diogo “passou a defunto”, assumindo que, para si, ele está morto. A concorrente acrescenta que, nos últimos dois dias, não pensou em nada relacionado com o assunto e que se sente bem com esse distanciamento.

Liliana lembra que Eva tem o mundo lá fora à sua espera, ao que a concorrente responde que sabe que ainda muita coisa pode acontecer, mas que, neste momento, quer focar-se em si própria.

Mais tarde, Eva reforça que, na sua opinião, cada pessoa é responsável pelas suas atitudes. Tiago reage em tom de brincadeira, pedindo-lhe para deixar de falar com ele com “7 pedras na mão”. O concorrente acaba por pedir um abraço a Eva, mas a colega opta por não ceder ao gesto.