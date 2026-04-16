Eva chora ao recordar a última vez que «se sentiu amada»: «Foi quando ainda éramos um casal...»

No Secret Story 10, a Voz desafia os concorrentes a abrirem o “Meu Querido Diário…” e a continuarem a frase que lhes calhar em sorte. Emocionada, Eva revela que a última vez que sentiu amor foi quando ainda era um casal com Diogo. Liliana partilha que se sentiu amada no dia anterior, quando a felicitaram pelos seus anos. Assume que era incapaz de fazer o que Ricardo João e Hugo fizeram, ao virar-lhe as costas. Emocionada, Sara assume que acordou com saudades de um beijo do seu filho. Ana diz que atrás do seu sorriso há uma grande fraqueza, podem achar que é forte, mas foi a vida que a ensinou a ser assim.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

EVA – 761 20 20 07

LILIANA – 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18

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