No Secret Story 10, durante dinâmica dos espelhos Eva chora, Diogo emociona-se e Ariana reage às imagens do amigo especial.

Isto acontece após uma gala intensa marcada por uma dupla expulsão. Primeiro, Luzia foi a concorrente expulsa pelos portugueses, numa votação que estava a decorrer desde a passa segunda-feira. Depois, numa votação express apenas durante a gala, Norberto foi o segundo expulso da noite. Houve também uma revelação de segredo, neste caso de Ariana: «Fugi da guerra».

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