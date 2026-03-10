Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Eva como nunca antes vista. A concorrente perde a cabeça e envolve-se numa forte discussão

No Secret Story 10, Eva envolve-se numa forte discussão com Ricardo João. A concorrente exalta-se mais do que nunca e dispara contra estes concorrentes. 

O público pode apoiar o seu concorrente favorito através da APP oficial do TVI Reality ou das seguintes linhas telefónicas:

Diana Dora – 761 20 20 05
Diogo – 761 20 20 06
Liliana – 761 20 20 12
Sara – 761 20 20 18

No entanto, esta semana traz uma novidade que promete mexer com o jogo. A votação será muito mais curta do que o habitual. Em vez de durar uma semana, a decisão do público acontece apenas ao longo das próximas 24 horas. Já esta terça-feira será conhecido o concorrente expulso da semana.

Dentro da casa, os concorrentes continuam a jogar sem saber deste detalhe. Para eles, trata-se apenas de mais uma semana de nomeações, sem imaginarem que um dos quatro nomeados irá abandonar o jogo já amanhã.

Com o tempo a correr e quatro concorrentes em risco, o destino de um deles será decidido muito mais depressa do que o esperado no Secret Story 10.

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10

Últimos vídeos
Últimos vídeos

A ferver

A ferver. Sara rasga Hugo: «Se eu soubesse... o nosso beijo nunca teria acontecido»
08:12

A ferver. Sara rasga Hugo: «Se eu soubesse... o nosso beijo nunca teria acontecido»

18:49
Clássico do Secret Story: Concorrentes em disputa acesa pelo café
05:24

Clássico do Secret Story: Concorrentes em disputa acesa pelo café

18:34
Liliana perde a paciência com Jéssica e arrasa a concorrente: «Estás a fazer uma figura triste»
02:23

Liliana perde a paciência com Jéssica e arrasa a concorrente: «Estás a fazer uma figura triste»

18:24
Dinâmica da carapuça faz o clima ferver e estes concorrentes perderam a cabeça
03:51

Dinâmica da carapuça faz o clima ferver e estes concorrentes perderam a cabeça

18:14
Eva continua implacável com Ricardo João e desabafa com Luzia: «Mas quem é ele para dizer...»
06:37

Eva continua implacável com Ricardo João e desabafa com Luzia: «Mas quem é ele para dizer...»

17:20
Confronto entre grupos acaba em acesa discussão
09:07

Confronto entre grupos acaba em acesa discussão

16:27
Mais A ferver

Mais Vistos

Uma loiraça super sexy: Descobrimos a identidade da amiga especial de Hugo e mostramos-lhe fotos inéditas

Uma loiraça super sexy: Descobrimos a identidade da amiga especial de Hugo e mostramos-lhe fotos inéditas

Há 1h e 52min
Há algo que une João, do Secret Story 10, a uma cara da TVI. E ninguém esperava

Há algo que une João, do Secret Story 10, a uma cara da TVI. E ninguém esperava

Hoje às 12:48
Imagens exclusivas! Amiga especial de Hugo esteve presente na gala do Secret Story: e nós mostramos-lhe tudo

Imagens exclusivas! Amiga especial de Hugo esteve presente na gala do Secret Story: e nós mostramos-lhe tudo

Há 1h e 47min
Cláudio Ramos e João do Secret Story 10

Cláudio Ramos e João do Secret Story 10

Hoje às 12:34
Hélder faz revelação sobre concorrente: «Já tivemos uma cena lá fora»
02:15

Hélder faz revelação sobre concorrente: «Já tivemos uma cena lá fora»

Hoje às 12:35
Ver Mais

Notícias

Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Há 44 min
«Os próximos tempos vão ser incríveis»: Cristina Ferreira faz anúncio e deixa fãs em suspense

«Os próximos tempos vão ser incríveis»: Cristina Ferreira faz anúncio e deixa fãs em suspense

Há 1h e 0min
Lembra-se de Liliana que deixou o noivo Zé por outro homem? Caso semelhante no novo Secret Story agita o país

Lembra-se de Liliana que deixou o noivo Zé por outro homem? Caso semelhante no novo Secret Story agita o país

Há 1h e 2min
«Eu tive só vergonha alheia»: Bárbara Parada e Guilherme Baptista comentam atitude de Francisco Monteiro

«Eu tive só vergonha alheia»: Bárbara Parada e Guilherme Baptista comentam atitude de Francisco Monteiro

Há 2h e 16min
Ex-noivo Zé recorre a procedimento estético e é comparado ao atual de Liliana: «Quer ser o Fábio»

Ex-noivo Zé recorre a procedimento estético e é comparado ao atual de Liliana: «Quer ser o Fábio»

Há 2h e 49min
Ver Mais Notícias

Opinião

«É tudo jogo»: Opiniões dos comentadores dividem-se sobre o jogo de Hugo

«É tudo jogo»: Opiniões dos comentadores dividem-se sobre o jogo de Hugo

Há 1h e 9min
Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

Ontem às 18:32
Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

8 mar, 22:04
Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

6 mar, 00:45
Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

4 mar, 18:40
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Exclusivo! Pedro confessa que não esperava sair e aponta vencedor: «Foi tudo ali dentro»
02:06

Exclusivo! Pedro confessa que não esperava sair e aponta vencedor: «Foi tudo ali dentro»

Hoje às 01:39
De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado
00:22

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado

8 mar, 19:38
Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas
06:49

Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas

6 mar, 22:02
Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso
00:40

Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso

6 mar, 19:42
Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher
06:06

Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher

5 mar, 22:27
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Há 44 min
«Os próximos tempos vão ser incríveis»: Cristina Ferreira faz anúncio e deixa fãs em suspense

«Os próximos tempos vão ser incríveis»: Cristina Ferreira faz anúncio e deixa fãs em suspense

Há 1h e 0min
Ex-noivo Zé recorre a procedimento estético e é comparado ao atual de Liliana: «Quer ser o Fábio»

Ex-noivo Zé recorre a procedimento estético e é comparado ao atual de Liliana: «Quer ser o Fábio»

Há 2h e 49min
Há algo que une João, do Secret Story 10, a uma cara da TVI. E ninguém esperava

Há algo que une João, do Secret Story 10, a uma cara da TVI. E ninguém esperava

Hoje às 12:48
Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Ontem às 17:21
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

A ferver. Sara rasga Hugo: «Se eu soubesse... o nosso beijo nunca teria acontecido»
08:12

A ferver. Sara rasga Hugo: «Se eu soubesse... o nosso beijo nunca teria acontecido»

Há 8 min
Dinâmica da carapuça faz o clima ferver e estes concorrentes perderam a cabeça
03:51

Dinâmica da carapuça faz o clima ferver e estes concorrentes perderam a cabeça

Há 43 min
Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Há 44 min
«Bomba»: Missão hilariante de Luzia mete a casa toda a mexer
01:43

«Bomba»: Missão hilariante de Luzia mete a casa toda a mexer

Há 53 min
«Os próximos tempos vão ser incríveis»: Cristina Ferreira faz anúncio e deixa fãs em suspense

«Os próximos tempos vão ser incríveis»: Cristina Ferreira faz anúncio e deixa fãs em suspense

Há 1h e 0min
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Já não há dúvidas: este vai ser o nome da filha de João Moura Caetano e Luíza Abreu!

Já não há dúvidas: este vai ser o nome da filha de João Moura Caetano e Luíza Abreu!

Há 6 min
Marta Cardoso desabafa: "Já comecei tantas vezes do zero"

Marta Cardoso desabafa: "Já comecei tantas vezes do zero"

Há 3h e 13min
Liliana Aguiar sai do Dubai e abandona o gato? Influenciadora digital esclarece!

Liliana Aguiar sai do Dubai e abandona o gato? Influenciadora digital esclarece!

Há 3h e 47min
Francisco Monteiro submetido a exames médicos após agressões no Estádio da Luz

Francisco Monteiro submetido a exames médicos após agressões no Estádio da Luz

Hoje às 14:43
Liliana Almeida: "O deserto não é novo para mim. Mas desta vez..."

Liliana Almeida: "O deserto não é novo para mim. Mas desta vez..."

Hoje às 12:28
Ver Mais Outros Sites