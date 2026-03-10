Eva desabafa com o Diogo sobre João e o namorado aconselha-a

No Secret Story 10, antes de se deitarem, a Eva conta ao seu namorado que a Ana andou a fazer perguntas sobre a sua relação com o João. O Diogo conta que já estava para lhe dizer mas acredita que o João poderá ter um interesse nela. A Eva diz que vê o João como um irmão mais velho, mas se perceber que ele não sente o mesmo, prefere afastar-se. A Eva acaba por se emocionar abraçada a Ariana, mas inventa outra razão.

O público pode apoiar o seu concorrente favorito através da APP oficial do TVI Reality ou das seguintes linhas telefónicas:

Diana Dora – 761 20 20 05

Diogo – 761 20 20 06

Liliana – 761 20 20 12

Sara – 761 20 20 18

No entanto, esta semana traz uma novidade que promete mexer com o jogo. A votação será muito mais curta do que o habitual. Em vez de durar uma semana, a decisão do público acontece apenas ao longo das próximas 24 horas. Já esta terça-feira será conhecido o concorrente expulso da semana.

Dentro da casa, os concorrentes continuam a jogar sem saber deste detalhe. Para eles, trata-se apenas de mais uma semana de nomeações, sem imaginarem que um dos quatro nomeados irá abandonar o jogo já amanhã.

Com o tempo a correr e quatro concorrentes em risco, o destino de um deles será decidido muito mais depressa do que o esperado no Secret Story 10.

