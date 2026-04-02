Eva descobre o que Diogo e Ariana fizeram na noite passada. Veja o momento

No Secret Story 10, durante o pequeno-almoço, Luzia confessa a Eva e Liliana que dormiu mal, lembrando ainda que ouviu uma faixa sobre consentimento. Eva reage incrédula, mas agradece a sinceridade da colega, deixando no ar o impacto das revelações. Mais tarde, no closet, Sara partilha os acontecimentos, deixando Jéssica em choque. Eva comenta que só confirmou aquilo que já suspeitava, enquanto Sara afirma estar certa de que já houve envolvimento sexual.

No quarto ao lado, Diogo desabafa com Ariana, confessando que está chateado porque Eva colocou em causa um relacionamento de cinco anos. O concorrente remata dizendo que não consegue ver a ex-namorada à sua frente, evidenciando o clima tenso e os ressentimentos que continuam a dominar a casa.