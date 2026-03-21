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Eva e Ariana conversam sobre «errar» e a concorrente admite: «Ele não vai mudar»

No Secret Story 10, Eva e Ariana conversam sobre erros e sobre o que tem mais impacto: se os erros das pessoas para connosco ou o contrário. Eva admite: «Ele não vai mudar»

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