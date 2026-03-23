Eva e Diogo discutem no quarto. E o motivo envolve Ariana

No Secret Story 10, uma nova dinâmica surge na casa: os concorrentes terão de, por equipas, atingir um objetivo de quilómetros a pedalar. Na vez de Ariana, Eva tenta dar dicas de atletismo e recebe uma resposta torta. Mais tarde, a concorrente fala sobre o assunto com o namorado.
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