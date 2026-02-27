Eva e Diogo ignoram tudo e todos e abraçam-se em lágrimas: «Agradeço por teres aparecido na minha vida»

No Secret Story, Eva e Diogo decidiram ignorar tudo e todos e dar um abraço carregado de emoção.

Recorde-se que os concorrentes são um casal e escondem os segredos: «A minha namorada está na casa» e «Namoro há 5 anos com um dos concorrentes da casa».

A casa mais vigiada do País está mais quente do que nunca! As discussões tensas sucedem-se e há quem já não consiga esconder o que devia ficar em segredo. Os concorrentes estão de olhos bem abertos e nada passa despercebido.

Vote no seu preferido para que ele permaneça na casa através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

LUZIA – 761 20 20 13

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

RICKY – 761 20 20 17

SARA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10!