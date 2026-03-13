No Secret Story 10, Eva e Diogo continuam a afinar a estratégia para defender o segredo de Eva. Apesar de ter sugerido ao namorado uma aproximação a Ariana, agora pede-lhe que não faça certos tipos de brincadeiras porque mexe muito com ela. Adianta que se for numa dinâmica em que incentivem ele pode fazê-lo, mas por iniciativa pede que não o faça. Diz não querer que Ariana crie sentimentos e que se magoe, mas para Diogo há sempre um “flirt”. Eva conclui que Diogo pode passar tempo com Ariana, mas em vez de 30 minutos que passe apenas 10…
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Sobre este vídeo
Eva e Diogo tentam salvar o segredo... mas os ciúmes de Ariana falam mais alto: «Não faças nada!»
No Secret Story 10, Eva e Diogo continuam a afinar a estratégia para defender o segredo de Eva. Apesar de ter sugerido ao namorado uma aproximação a Ariana, agora pede-lhe que não faça certos tipos de brincadeiras porque mexe muito com ela. Adianta que se for numa dinâmica em que incentivem ele pode fazê-lo, mas por iniciativa pede que não o faça. Diz não querer que Ariana crie sentimentos e que se magoe, mas para Diogo há sempre um “flirt”. Eva conclui que Diogo pode passar tempo com Ariana, mas em vez de 30 minutos que passe apenas 10…
- Secret Story
- Há 1h e 17min
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