Eva e Diogo tentam salvar o segredo... mas os ciúmes de Ariana falam mais alto: «Não faças nada!»

No Secret Story 10, Eva e Diogo continuam a afinar a estratégia para defender o segredo de Eva. Apesar de ter sugerido ao namorado uma aproximação a Ariana, agora pede-lhe que não faça certos tipos de brincadeiras porque mexe muito com ela. Adianta que se for numa dinâmica em que incentivem ele pode fazê-lo, mas por iniciativa pede que não o faça. Diz não querer que Ariana crie sentimentos e que se magoe, mas para Diogo há sempre um “flirt”. Eva conclui que Diogo pode passar tempo com Ariana, mas em vez de 30 minutos que passe apenas 10…

