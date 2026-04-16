Eva é implacável com Ana: «Pára de bater na mesma tecla»

No Secret Story, Ana apresenta os ingredientes principais do seu jogo e quando acaba e falar recebe um comentário negativo de Eva. A concorrente não perde a oportunidade de ser implacável com Ana e acusa-a de «bater sempre na mesma tecla».

Veja o vídeo.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

EVA – 761 20 20 07

LILIANA – 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18