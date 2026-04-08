Eva é implacável com Diogo: «Custou-me ali dentro ver isto e acreditar que foste capaz»

No Secret Story 10, Diogo confrontou Eva, indignado por ela ter duvidado da sua palavra e posto em causa o passado dos dois. A resposta dela foi cortante: não é a primeira vez que o apanha em mentiras, e acusou-o ainda de falar sobre assuntos do exterior: algo que, segundo Eva, os dois tinham combinado não fazer.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ARIANA – 761 20 20 02

JÉSSICA – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 12

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