Eva expõe tudo sobre Diogo e Ariana: «Ele disse-lhe há uma semana, ela sabia»

No Secret Story 10, Tiago fala com Eva sobre o que aconteceu e mostra-se indignado com a postura da colega. Liliana junta-se à conversa e não esconde que não gosta de ver a concorrente nesta situação.

Fique a par dos últimos acontecimentos:

A noite de ontem na casa do Secret Story 10 ficou marcada por uma das maiores reviravoltas da edição. O segredo de Eva foi finalmente revelado em direto e o impacto foi imediato: choque total na casa, lágrimas e uma reação devastadora de Ariana.

Foi Jéssica quem acertou em cheio e descobriu a verdade: Eva namora há cinco anos com um concorrente da casa. A revelação caiu como uma verdadeira bomba e deixou todos em choque, sobretudo Ariana.

Visivelmente abalada, a concorrente não conseguiu esconder as emoções e saiu imediatamente da sala em lágrimas, direta para o confessionário. Mais tarde, não escondeu a revolta e o sentimento de traição: chamou Eva e Diogo de “dois falsos” e admitiu que não estava nada à espera do que aconteceu.

Em conversa com Cristina Ferreira, Ariana confessou que nunca suspeitou da verdade, apesar da proximidade com Diogo.

Enquanto isso, na sala, Eva e Diogo tentaram justificar a estratégia. A concorrente explicou que foi uma decisão tomada pelos dois desde o início e garantiu que sabiam que teriam de lidar com as consequências.

Dentro da casa, o ambiente era de choque total. Vários concorrentes reagiram com emoção e muitos acabaram em lágrimas, sobretudo pela forma como Ariana foi apanhada no meio da situação. Jéssica, que desvendou o segredo, também não conteve as emoções, enquanto Sara mostrou-se bastante crítica e garantiu que “não vale tudo”.

Já Diogo tentou justificar-se, dizendo que fez tudo para proteger o segredo de Eva e que nunca esteve confuso em relação a Ariana, garantindo que continua fiel à namorada.

Ainda no confessionário, Ariana voltou a mostrar-se completamente destruída e deixou clara a decisão: aquelas pessoas já não significam nada para si. Entre lágrimas, acusações e um ambiente carregado de tensão, a casa mais vigiada do país viveu um momento que promete marcar esta edição e cujas consequências ainda estão longe de terminar