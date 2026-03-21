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Eva faz ultimato a Diogo relacionado com Ariana: «Acabas aqui, acabas para sempre»

No Secret Story 10, Eva e Diogo têm uma conversa tensa logo pela manhã. A noite junto com Ariana teve algumas movimentações de lençóis e Diogo diz a Eva que não sabe ao certo o que aconteceu. Eva levanta um ultimato, dizendo que ou ele sai da cama de Ariana ou acabam para sempre.

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