Eva ironiza discurso dos concorrentes e garante que é a grande vencedora: «Vão se embora todos»

No Secret Story 10, com todos reunidos, durante uma atividade em que têm de refletir sobre como tem sido a experiência no jogo, Eva diz que sempre se sentiu diferente por fazer coisas que as pessoas não percebem. Sobre a receita para vencer no jogo diz que é não deixar de ser ela própria. Hugo intervém e diz que o que a destaca no jogo, realçando que ninguém tem inveja dela, têm apenas pena da situação em que ela se viu envolvida. Finaliza pedindo para que baixe o ego. Eva diz que em toda a história nada foi mérito seu, já que foi colocada na situação. Diogo reage ao facto de Eva ter dito que não gosta quando tiram ilações do que sente e os dois acabam por entrar num bate boca.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

EVA – 761 20 20 07

LILIANA – 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18

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