Eva não esconde ciúmes desta concorrente e faz pedido a Diogo: «Isso incomoda-me»

No Secret Story 10, sozinhos na casa de banho, Eva e Diogo conversam sobre a estratégia para esconder o único segredo do casal que ainda não foi descoberto. O concorrente de Santa Maria da Feira tem dormido com Ariana e está a planear uma estratégia para que todos pensem que Catarina é a sua verdadeira namorada. Eva não esconde desconforto e pede-lhe que não durma com Ariana e que não passe muito tempo junto dela durante o dia.

Esta semana, há cinco nomeados em risco. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



CATARINA – 761 20 20 04

DIOGO – 761 20 20 06

HUGO – 761 20 20 09

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

SARA – 761 20 20 18

