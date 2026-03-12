Eva não esconde ciúmes desta concorrente e faz pedido a Diogo: «Isso incomoda-me»

No Secret Story 10, sozinhos na casa de banho, Eva e Diogo conversam sobre a estratégia para esconder o único segredo do casal que ainda não foi descoberto. O concorrente de Santa Maria da Feira tem dormido com Ariana e está a planear uma estratégia para que todos pensem que Catarina é a sua verdadeira namorada. Eva não esconde desconforto e pede-lhe que não durma com Ariana e que não passe muito tempo junto dela durante o dia.
Esta semana, há cinco nomeados em risco. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
CATARINA – 761 20 20 04
DIOGO – 761 20 20 06
HUGO – 761 20 20 09
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
SARA – 761 20 20 18