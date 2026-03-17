Eva não esconde ciúmes: «Diogo, estou a tentar dormir contigo há três noites»

No Secret Story 10, Eva apanha Diogo sozinho na casa de banho e aproveita o momento para o «encostar» à parede. A concorrente pede por tudo ao colega que pare de dormir constantemente com Ariana e que durma com ela. Diogo pede-lhe para não «estragar tudo».

Nomeados desta semana:

A votação é para salvar, o que significa que os concorrentes mais votados continuam na casa, enquanto o menos votado acaba por sair no domingo.

Hélder 761 20 20 08

Liliana 761 20 20 12

Norberto 761 20 20 14

Tiago 761 20 20 19