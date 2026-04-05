Eva não nega o que sente por Diogo: «Pura raiva e ódio»

Na Gala do Secret Story 10, visivelmente irritada, Eva abriu o coração e falou sobre as suas expectativas em relação a Diogo no futuro. A concorrente deixou claro que a situação vivida na casa mudou completamente a forma como vê a relação entre os dois.

Sem esconder o desagrado, Eva admitiu que já não vê qualquer futuro com Diogo, revelando que as suas expectativas são agora negativas. O desabafo marcou mais um momento de tensão na gala e mostrou que a ligação entre os dois pode estar definitivamente quebrada.