Eva olhos nos olhos com Hélder. E o melhor é a cara do namorado Diogo a ver tudo

No Secret Story 10, os concorrentes reúnem-se na sala para debater teorias. Durante a conversa, Eva faz comentário sobre os olhos de Hélder. A concorrente mostra-se convicta de que o colega fez uma cirurgia de alteração da cor dos olhos e quis ver de perto. E o melhor é a cara do namorado Diogo a ver tudo.

Depois de uma noite intensa de expulsão, os ânimos continuam ao rubro na Casa dos Segredos. Caio tornou-se o primeiro concorrente a abandonar o Secret Story 10, salvando Diogo e Sara de uma saída prematura do reality show.

