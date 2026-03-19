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Eva pede a Diogo que não fale «à bebé» com Ariana e o concorrente responde à letra «Outra vez arroz».

Dez edições depois, o Secret Story entra numa nova fase e aposta forte na renovação total da Casa. O emblemático cenário onde nasceram segredos, alianças e confrontos foi completamente reinventado, dando lugar a um ambiente moderno, dinâmico e pensado ao detalhe para intensificar a experiência do jogo.

Mais do que uma simples remodelação estética, a nova Casa assume-se como um verdadeiro elemento ativo da competição. Cada divisão funciona como um destino diferente, com identidade própria e pistas escondidas que podem influenciar estratégias. O espaço foi concebido como um mapa interativo, onde cada recanto convida à descoberta e pode alterar o rumo do jogo.

Nesta edição, a Casa ganha protagonismo absoluto. Observa, escuta, reage e interfere na narrativa. Uma misteriosa orelha sussurra segredos, mãos inesperadas surgem com mensagens enigmáticas, uma cúpula mágica promete revelar verdades ocultas e um túnel intrigante traz pistas de outra dimensão. As paredes parecem ter ouvidos e nada passa despercebido.

 

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