No Secret Story 10, Eva pede justificações a Diogo. Esta foi a conversa que poucos ouviram.
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Eva pede justificações a Diogo. A conversa que poucos ouviram
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