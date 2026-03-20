Eva preocupada com a desconfiança de João sobre ela e Diogo: «Ele pediu-me para jurar e custou-me muito»

No Secret Story 10, Diogo repara que Eva está triste e tenta perceber o que se passa. A concorrente acaba por assumir que não se sente bem. Veja a conversa completa.

Quatro concorrentes estão agora em risco de abandonar o jogo já no próximo domingo. Hélder, Liliana, Norberto e Tiago são os nomeados da semana e a votação já está aberta ao público. Os fãs podem votar através de chamada telefónica ou na aplicação TVI Reality.

VOTE PARA SALVAR:

Hélder - 761 20 20 08

Liliana - 761 20 20 12

Norberto - 761 20 20 14

Tiago - 761 20 20 19

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!