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Eva retira-se do quarto ao ver brincadeira de Diogo e Ariana: «Vou fugir»

No Secret Story 10, Eva e João decidem retirar-se do quarto, ao verem uma brincadeira de Diogo e Ariana na cama, depois deste a chamar de "morcega".

O Especial do Secret Story 10 desta segunda-feira, 16 de março, ficou marcado por momentos intensos e decisões que prometem agitar os próximos dias dentro da casa mais vigiada do país. A tensão voltou a subir na casa, com Cristina Ferreira a revelar os novos nomeados da semana. Quatro concorrentes estão agora em risco e tudo pode mudar até à gala de domingo. 

Depois de vários confrontos e estratégias em jogo, Cristina Ferreira anunciou os nomeados da semana, colocando Hélder, Liliana, Norberto e Tiago em risco de expulsão. Um deles será o próximo concorrente a abandonar o reality show já no próximo domingo.

A votação já está aberta ao público e é para SALVAR, o que significa que os concorrentes com mais votos garantem a permanência, enquanto o menos votado acaba por sair.

Nomeados desta semana:

Hélder – 761 20 20 08
Liliana – 761 20 20 12
Norberto – 761 20 20 14
Tiago – 761 20 20 19

Os fãs do programa podem apoiar o seu concorrente favorito através de chamada telefónica ou na APP oficial do TVI Reality, onde também é possível acompanhar conteúdos exclusivos do formato.

Com os ânimos à flor da pele, alianças frágeis e estratégias em constante mudança, a pressão aumenta dentro da casa. Até à gala de domingo, tudo pode acontecer e ninguém está verdadeiramente seguro.

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