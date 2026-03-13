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Eva sai em defesa de Ana após duras críticas: «Acho que foi corajoso da parte dela»

No Secret Story 10, os concorrentes tiveram uma nova dinâmica. Retiraram de um trolley várias categorias e tiveram de criar pódios para as respetivas. Ana ofereceu-se para fazer o ranking de concorrentes inseguros, uma vez que Ricardo João mostrou-se com dúvidas. Os dois acabam por se desentender.

Esta semana, há quatro nomeados em risco. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality. 

VOTAÇÃO PARA SALVAR:
 
CATARINA – 761 20 20 04
HUGO – 761 20 20 09
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
SARA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10

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