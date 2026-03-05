Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher

No Secret Story, Eva é confrontada com as imagens do strip atrevido que Diogo, o seu namorado, fez a Ariana. A concorrente explica a Cristina Ferreira o que sentiu.

Veja o vídeo.

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01

HUGO – 761 20 20 09

PEDRO – 761 20 20 15

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

