No “Dois às 10”, recebemos Fábio Daniel que, depois de uma passagem muito breve pelo “Secret Story 9”, decidiu dar início a uma transformação profunda e bem visível na sua vida. Entre mudanças de hábitos, novos desafios e uma forte determinação, o ex-concorrente revela como tem vivido este processo, quais foram as suas maiores motivações e o impacto que esta mudança teve no seu dia a dia.
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Ex-concorrrente do “Secret Story 9” perdeu 17 quilos em 8 meses
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