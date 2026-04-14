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Exaltada, Ana vira-se contra Eva e Diogo e acaba em lágrimas: «Sou eu sei o que deixei!»

No Especial do Secret Story 10, todos viram imagens das discussões que têm marcado as últimas horas na casa mais vigiada do País, onde as grandes protagonistas são Eva e Ana. Depois, todos puderam comentar, e Ana não deixou nada por dizer.

A pouco mais de uma semana da final, os ânimos estão ao rubro. Eva tem estado no centro de todas as críticas dos colegas, que a acusam de só ter chegado até aqui devido à «traição» de Diogo. 

Tiago e Eva também estão cada vez mais próximos, e há quem acuse o concorrente de estar a fazer «jogo» com a amiga para chegar mais longe, uma vez que consideram que esta está forte «cá fora».

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01
DIOGO – 761 20 20 06
EVA – 761 20 20 07
LILIANA – 761 20 20 12
SARA - 761 20 20 18
 

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