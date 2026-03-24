No Especial do Secret Story 10, os concorrentes assistem às imagens da da Eva e do Diogo a esconder o segredo da concorrente, bem como, à aproximação entre Diogo e Ariana. A concorrente é confrontada por Cristina Ferreira. Tiago perde a cabeça e passa-se com Diogo.
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Exaltado, Tiago atira-se a Diogo com todas a força: «Bato-te palmas aqui!»
- Secret Story
- Ontem às 22:34
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