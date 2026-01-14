Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado

No «Bom Dia Alegria», Merche Romero e Zé Lopes juntam-se a António Leal e Silva e Guilherme Castelo Branco no painel «V+ Fama» para comentar uma notícia que está a dar que falar.

Em análise está o novo capítulo na vida amorosa de Bárbara Parada. Após o fim mediático da sua relação com Francisco Monteiro, surgem novos dados que apontam para que o coração da ex-concorrente do «Big Brother» já tenha um novo dono. O painel debate os rumores, a identidade do suposto novo namorado e como Bárbara tem gerido esta transição sob o olhar constante do público e da imprensa. Um momento de comentário exclusivo sobre as voltas que o amor dá no universo das celebridades portuguesas.