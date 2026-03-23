Exclusivo: As imagens completas da revelação do segredo de Eva na casa. O momento que deixou Portugal em choque

No Secret Story 10, durante o Especial com Cristina Ferreira, Jéssica decide carregar no botão dos segredos para tentar descobrir o segredo de Eva. A concorrente avança com a teoria de que a colega esconde uma relação dentro da casa e arrisca que o segredo seja: “tenho o meu namorado de 5 anos na casa”. A aposta revela-se certeira e Jéssica acerta em cheio, deixando os colegas completamente surpreendidos.

Com a revelação, tudo o que Eva e Diogo escondiam acaba por ficar exposto. As reações dos concorrentes são inacreditáveis e o ambiente aquece quando Ariana garante que não perdoa Diogo por a ter usado, afirmando ainda que o que aconteceu entre os dois debaixo dos lençóis foi além de beijos. Veja o momento completo.