Exclusivo. Diogo revela que dava oportunidade de conhecer Ariana «fora da casa» e todos reagem: «Tinhas namorada...»

Durante o Especial, enquanto Eva está no confessionário, Ricardo João aproveita para perguntar a Diogo se estivesse lá fora, daria abertura para conhecer Ariana. Diogo responde que sim e, fora do direto, tanto Hugo como Ricardo João condenam a resposta do concorrent. Já Norberto diz que viverem ali é praticamente como se trabalhassem juntos e isso já fez com que vários casais terminassem. Norberto relembra que foi Eva que começou por aceitar beijos de Diogo e Ariana por jogo e que Ariana agora está no seu direito de dizer que vale tudo. No confessionário, Ariana diz que quem começou por não ter empatia foi de facto a Eva e que não está a vingar-se, está simplesmente a fazer o que entende.

