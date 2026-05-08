Exclusivo: Estas são as imagens que ninguém viu antes da desistência de Leomarte

No Desafio Final, Leomarte conta a Sara que vai desistir e a colega não acredita. Leomarte diz que todos têm de saber parar e sente que já está quase a chegar ao seu limite. O concorrente oferece uma pulseira a Sara e diz-lhe que quer que seja ela a ganhar. No Confessionário, Sara e Flávia ficam em lágrimas a falar da desistência do colega e relembram a alegria e diversão de Leomarte.

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