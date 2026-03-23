No Secret Story 10, Sérgio Ferreira entrevista o primo de Diogo. O familiar abre o coração e mostra-se contra as atitudes do concorrente.
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Exclusivo: Primo de Diogo abre o coração e mostra-se contra as atitudes do concorrente
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