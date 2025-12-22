Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Fábio acredita que Liliana não está à espera do que vai encontrar fora do «Secret Story»

No «Dois às 10», conversamos com Fábio, depois de o concorrente ter sido expulso pelos portugueses a dias do Natal. O concorrente fala do impacto que os comentários vão ter na namorada.

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:36
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Pedro implacável com Marisa: «Não quero conselhos teus»
04:50

Pedro implacável com Marisa: «Não quero conselhos teus»

19:40
Natal na Malveira: Concorrentes apresentam coreografia divertida
03:05

Natal na Malveira: Concorrentes apresentam coreografia divertida

19:33
Marisa alerta adversários: «Eu saio desta porta para fora e...»
05:14

Marisa alerta adversários: «Eu saio desta porta para fora e...»

18:51
A Voz relembra que a Liliana é a primeira finalista do Secret Story, mas ninguém se mostrou entusiasmado
06:31

A Voz relembra que a Liliana é a primeira finalista do Secret Story, mas ninguém se mostrou entusiasmado

18:36
Liliana afirma que Pedro não merece estar no jogo devido às atitudes que tem com a própria mulher
05:51

Liliana afirma que Pedro não merece estar no jogo devido às atitudes que tem com a própria mulher

18:18
Liliana revela plano amoroso que tinha Fábio, mas que não avançou devido à expulsão: «Tinhamos falado em...»
04:04

Liliana revela plano amoroso que tinha Fábio, mas que não avançou devido à expulsão: «Tinhamos falado em...»

18:09
Mais Vídeos

Mais Vistos

Num pranto, revoltada e completamente desfeita: As imagens completas da reação de Liliana à expulsão de Fábio

Num pranto, revoltada e completamente desfeita: As imagens completas da reação de Liliana à expulsão de Fábio

Hoje às 00:24
Fábio de queixo caído com atitude de Liliana logo após a expulsão: «Apareceram as imagens...»

Fábio de queixo caído com atitude de Liliana logo após a expulsão: «Apareceram as imagens...»

Hoje às 09:44
Fábio descobre traição de alguém próximo após abandonar o Secret Story. E envolve o ex-noivo de Liliana

Fábio descobre traição de alguém próximo após abandonar o Secret Story. E envolve o ex-noivo de Liliana

Hoje às 13:25
Pura sensualidade: as imagens inéditas de Fábio antes de entrar na casa

Pura sensualidade: as imagens inéditas de Fábio antes de entrar na casa

4 dez, 17:05
Fora do «Secret Story», Fábio mostra-se em choque com descoberta: «Não sabia o que se estava a passar cá fora»
03:06

Fora do «Secret Story», Fábio mostra-se em choque com descoberta: «Não sabia o que se estava a passar cá fora»

Hoje às 11:23
Ver Mais

Notícias

Afastada da televisão, Catarina Miranda revelou quais são os planos para o próximo ano

Afastada da televisão, Catarina Miranda revelou quais são os planos para o próximo ano

Há 1h e 0min
Após separação de Sónia Jesus, Vitó beija alguém especial e mostra tudo

Após separação de Sónia Jesus, Vitó beija alguém especial e mostra tudo

Há 1h e 43min
De sutiã e despida de preconceito, Noélia deixa fãs de boca aberta: «Quem a viu e quem a vê»

De sutiã e despida de preconceito, Noélia deixa fãs de boca aberta: «Quem a viu e quem a vê»

Há 2h e 6min
Bárbara Parada teve «o pior ano da sua vida». Mas isto fê-la sorrir e não é o que está a pensar

Bárbara Parada teve «o pior ano da sua vida». Mas isto fê-la sorrir e não é o que está a pensar

Há 2h e 15min
Ex-concorrentes pegam-se nas bancadas da gala do Secret Story e até Cristina Ferreira fica em choque

Ex-concorrentes pegam-se nas bancadas da gala do Secret Story e até Cristina Ferreira fica em choque

Há 3h e 29min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa
03:11

Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa

Ontem às 21:48
Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan
03:37

Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan

19 dez, 02:00
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»

11 dez, 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

10 dez, 22:43
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Afastada da televisão, Catarina Miranda revelou quais são os planos para o próximo ano

Afastada da televisão, Catarina Miranda revelou quais são os planos para o próximo ano

Há 1h e 0min
Após separação de Sónia Jesus, Vitó beija alguém especial e mostra tudo

Após separação de Sónia Jesus, Vitó beija alguém especial e mostra tudo

Há 1h e 43min
De sutiã e despida de preconceito, Noélia deixa fãs de boca aberta: «Quem a viu e quem a vê»

De sutiã e despida de preconceito, Noélia deixa fãs de boca aberta: «Quem a viu e quem a vê»

Há 2h e 6min
Bárbara Parada teve «o pior ano da sua vida». Mas isto fê-la sorrir e não é o que está a pensar

Bárbara Parada teve «o pior ano da sua vida». Mas isto fê-la sorrir e não é o que está a pensar

Há 2h e 15min
Ex-concorrentes pegam-se nas bancadas da gala do Secret Story e até Cristina Ferreira fica em choque

Ex-concorrentes pegam-se nas bancadas da gala do Secret Story e até Cristina Ferreira fica em choque

Há 3h e 29min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story

Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story

Ontem às 22:47
«Está solteiro?»: Amigo de Pedro faz furor em plena gala
02:58

«Está solteiro?»: Amigo de Pedro faz furor em plena gala

Ontem às 22:44
«O seu genro já foi lá a casa?»: Cristina Ferreira faz pergunta mordaz à mãe de Inês e deixa-a em choque
03:10

«O seu genro já foi lá a casa?»: Cristina Ferreira faz pergunta mordaz à mãe de Inês e deixa-a em choque

Ontem às 22:33
Como nunca o viu: Em lágrimas, Fábio recebe a sua mãe e faz declaração de amor
05:01

Como nunca o viu: Em lágrimas, Fábio recebe a sua mãe e faz declaração de amor

Ontem às 22:25
Liliana explode e deixa aviso a Fábio: «Se acabas comigo, nunca vais ficar com ninguém»
02:00

Liliana explode e deixa aviso a Fábio: «Se acabas comigo, nunca vais ficar com ninguém»

Ontem às 22:16
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ex-concorrente do "Big Brother" condenado por violação

Ex-concorrente do "Big Brother" condenado por violação

Hoje às 13:49
Aos 63 anos, Kina submete-se a cirurgia plástica e mostra o impressionante antes e depois: "O sofrimento marca-nos"

Aos 63 anos, Kina submete-se a cirurgia plástica e mostra o impressionante antes e depois: "O sofrimento marca-nos"

Hoje às 12:45
Bárbara Parada posa em restaurante... e detalhe indesejado chama a atenção: "Isso no prato é..."

Bárbara Parada posa em restaurante... e detalhe indesejado chama a atenção: "Isso no prato é..."

Ontem às 13:31
"Não desejo a ninguém!": com fortes sintomas, Ana Barbosa vai ao hospital com o marido e a filha e recebe diagnóstico "horrível"!

"Não desejo a ninguém!": com fortes sintomas, Ana Barbosa vai ao hospital com o marido e a filha e recebe diagnóstico "horrível"!

Ontem às 12:58
Prestes a ser mãe, Ana Soares é criticada... e responde à letra: "Costumam resolver"

Prestes a ser mãe, Ana Soares é criticada... e responde à letra: "Costumam resolver"

Ontem às 11:25
Ver Mais Outros Sites