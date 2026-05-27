Fábio não esconde a preocupação com Liliana e lança uma farpa de peso: «Se gostam tanto dela...»

No Secret Story - Desafio Final, Fábio esteve à conversa com o repórter Sérgio Ferreira e não escondeu a tristeza ao ver Liliana em baixo. O concorrente lança algumas farpas ao haters da namorada, bem como a quem se diz fã e não a defende.

Três concorrentes continuam risco esta semana. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Leandro 761 20 20 11

Sara 761 20 20 16

Catarina 761 20 20 19

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