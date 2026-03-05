«Falta de atitude»: Sara explica por que considera Diogo a planta da Casa

No Secret Story 10, depois de serem eleitos as plantas da Casa, Ana e Tiago conversam. Tiago mostra-se satisfeito com a opinião que Sara deu durante a eleição, em que disse que ele dava muito mais à Casa do que o Pedro. Para Tiago não há dúvidas que as pessoas escolheram não por acharem que eles são plantas, mas sim para fugirem às nomeações. Por outro lado, Diogo mostra-se insatisfeito com a justificação que Sara deu quando disse que ele era a planta da Casa. Sara volta a frisar que sente falta de atitude e de posicionamento por parte do colega.

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01

HUGO – 761 20 20 09

PEDRO – 761 20 20 15

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!