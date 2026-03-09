Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

No Secret Story, família de Catarina comenta relação com Norberto.

Norberto procura a Catarina para se esclarecer. Diz que não a tratou como um objeto quando falou do Ricardo, relembra as noites que passaram juntos e que de manhã trocaram um beijo e até confessou gostar dela. Catarina continua irredutível e diz ter-se sentido mal com o que ouviu da boca dele, mas Norberto volta a frisar que gosta dela e pede desculpa se a magoou. Os dois acabam por selar a conversa com um beijo e Norberto pede para Catarina confiar em si.