«Farinha do mesmo saco!»: Bruno ataca Pedro e Marisa Susana mostra-se sem filtros

No Secret Story - Desafio Final, logo depois do Especial, Sara comenta com Pedro que é a única mulher nomeada. Depois, João pergunta a Sara porque o nomeou e Sara diz que não ia desperdiçar uma nomeação em Leandro, pois sabia que mais ninguém ia votar no concorrente. Acrescenta que “estamos numa reta final e tenho estratégia aqui dentro”. Em simultâneo, Bruno fala sozinho e afirma que Marisa e Pedro são “farinha do mesmo saco”. Momentos depois, Marisa pergunta a João se aceitava ser o seu empregado visto que o Bruno recusou e Bruno explica que não suporta a respiração da colega na Casa e os dois trocam fortes acusações. Sozinho no Quarto, Pedro comenta que Bruno do nada ficou cheio de dores.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

PEDRO JORGE - 761 20 20 15

SARA - 761 20 20 16

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