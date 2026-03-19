No Secret Story 10, Eva volta a confrontar o namorado com as brincadeiras que tem com Ariana. A concorrente assume que «não se está a sentir bem» e que se «sente ignorada» pelo namorado. Os dois acabam por ter uma conversa franca... que não acabou como esperado.
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Farta das brincadeiras com Ariana, Eva faz aviso implacável a Diogo: «É bom que tu lhe digas...»
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