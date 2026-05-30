Festa acaba em guerra: Discussão entre Nufla e Pedro Jorge sobe de tom e acaba em lágrimas

O ambiente aqueceu já depois da festa no Secret Story - Desafio Final, com uma discussão entre vários concorrentes que começou no quarto e acabou a alastrar ao jardim, marcada por acusações, insultos e forte tensão emocional.

Já com as luzes apagadas, Pedro comenta que a festa esteve muito bonita, mas Flávia reage, acusando-o de não conseguir colocar-se no lugar dos outros.

Pedro riposta, afirmando que Flávia foi a única concorrente que ficou verdadeiramente incomodada por não ter sido convidada para a festa. A concorrente explica que o que a magoou foi a opinião de Pedro sobre o seu jogo, questionando o peso que essa opinião pode ter.

Pedro questiona se a sua opinião tem assim tanta importância, ao que Flávia responde que já “tirou a pinta” ao colega, enquanto ele mantém a sua posição e afirma que o que o pode levar mais longe é não ir a nomeações.

Bruno pede que façam menos barulho, tentando acalmar o ambiente, mas a tensão mantém-se.

Marisa dirige-se ao outro quarto para relatar o que se está a passar, enquanto Afonso decide também mudar de espaço, afirmando que tem assuntos para resolver. Esta atitude deixa Pedro, Liliana e Flávia incomodados, levando-os a chamar Marisa de “ridícula” em coro.

Bruno eleva o tom e faz várias críticas a Marisa, acusando-a de ser desequilibrada, de precisar de medicação e de ser uma personagem, acrescentando ainda que faz figuras tristes por não dormir e que toda a gente se ri dela e não com ela.

Mais tarde, no jardim, Flávia desabafa com Marisa, enquanto Pedro e Afonso se juntam também ao grupo. Flávia acaba por confrontar Pedro, questionando o que ele está ali a fazer se nem fuma, ao que Pedro responde que apenas foi fazer companhia a Afonso. Flávia condena a atitude, mantendo o clima de tensão entre os concorrentes.