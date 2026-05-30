Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Festa acaba em guerra: Discussão entre Nufla e Pedro Jorge sobe de tom e acaba em lágrimas

O ambiente aqueceu já depois da festa no Secret Story - Desafio Final, com uma discussão entre vários concorrentes que começou no quarto e acabou a alastrar ao jardim, marcada por acusações, insultos e forte tensão emocional.

Já com as luzes apagadas, Pedro comenta que a festa esteve muito bonita, mas Flávia reage, acusando-o de não conseguir colocar-se no lugar dos outros.

Pedro riposta, afirmando que Flávia foi a única concorrente que ficou verdadeiramente incomodada por não ter sido convidada para a festa. A concorrente explica que o que a magoou foi a opinião de Pedro sobre o seu jogo, questionando o peso que essa opinião pode ter.

Pedro questiona se a sua opinião tem assim tanta importância, ao que Flávia responde que já “tirou a pinta” ao colega, enquanto ele mantém a sua posição e afirma que o que o pode levar mais longe é não ir a nomeações.

Bruno pede que façam menos barulho, tentando acalmar o ambiente, mas a tensão mantém-se.

Marisa dirige-se ao outro quarto para relatar o que se está a passar, enquanto Afonso decide também mudar de espaço, afirmando que tem assuntos para resolver. Esta atitude deixa Pedro, Liliana e Flávia incomodados, levando-os a chamar Marisa de “ridícula” em coro.

Bruno eleva o tom e faz várias críticas a Marisa, acusando-a de ser desequilibrada, de precisar de medicação e de ser uma personagem, acrescentando ainda que faz figuras tristes por não dormir e que toda a gente se ri dela e não com ela.

Mais tarde, no jardim, Flávia desabafa com Marisa, enquanto Pedro e Afonso se juntam também ao grupo. Flávia acaba por confrontar Pedro, questionando o que ele está ali a fazer se nem fuma, ao que Pedro responde que apenas foi fazer companhia a Afonso. Flávia condena a atitude, mantendo o clima de tensão entre os concorrentes.

Últimos vídeos
Últimos vídeos

A ferver

Marisa Pires implacável com o que se passa no Desafio Final: «Falam muito em mim, revolta-me!»
02:09

Marisa Pires implacável com o que se passa no Desafio Final: «Falam muito em mim, revolta-me!»

12:07
Noite explosiva. Liliana perde as estribeiras com Marisa Susana: «Sai daqui! Cala-te»
04:13

Noite explosiva. Liliana perde as estribeiras com Marisa Susana: «Sai daqui! Cala-te»

00:45
Agressivo para a mulher e muito mais. Liliana, João Ricardo e Leandro juntam-se para conspirarem o pior de Pedro Jorge
06:15

Agressivo para a mulher e muito mais. Liliana, João Ricardo e Leandro juntam-se para conspirarem o pior de Pedro Jorge

21:34 Ontem
João Ricardo junta-se a Liliana e diz o pior sobre Pedro Jorge. E tem a ver com Flávia
03:02

João Ricardo junta-se a Liliana e diz o pior sobre Pedro Jorge. E tem a ver com Flávia

21:31 Ontem
Noite dos infernos! Liliana descontrola-se e grita desesperada com Marisa Susana. As imagens que arrepiam qualquer um
04:12

Noite dos infernos! Liliana descontrola-se e grita desesperada com Marisa Susana. As imagens que arrepiam qualquer um

19:53 Ontem
Alta tensão durante a noite! Bruno ataca Marisa Susana e clima explode: «És desequilibrada»
06:00

Alta tensão durante a noite! Bruno ataca Marisa Susana e clima explode: «És desequilibrada»

19:46 Ontem
Mais A ferver

Mais Vistos

No meio da polémica entre Afonso e Miranda, Jéssica Vieira tem 'reação' que ninguém esperava

No meio da polémica entre Afonso e Miranda, Jéssica Vieira tem 'reação' que ninguém esperava

Ontem às 12:45
Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão

Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão

13 set 2025, 09:48
Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

17 dez 2025, 12:30
Confirma-se a separação! Um dos casais sensação dos reality shows já não está junto

Confirma-se a separação! Um dos casais sensação dos reality shows já não está junto

Ontem às 11:14
Renata Reis reage à alegada traição de Afonso Leitão a Catarina Miranda com farpa certeira. E envolve Nufla

Renata Reis reage à alegada traição de Afonso Leitão a Catarina Miranda com farpa certeira. E envolve Nufla

Ontem às 16:38
Ver Mais

Notícias

Após polémica com Afonso, Miranda regressa às redes sociais e declara-se a pessoa especial: «O que fazes por mim...»

Após polémica com Afonso, Miranda regressa às redes sociais e declara-se a pessoa especial: «O que fazes por mim...»

Há 32 min
Bárbara Parada declara-se a Guilherme Baptista com frase provocadora: «Não namoro com um falhado»

Bárbara Parada declara-se a Guilherme Baptista com frase provocadora: «Não namoro com um falhado»

Há 43 min
Este é o refúgio de águas cristalinas que Cristina Ferreira elegeu para uma escapadinha romântica: e fica a menos de duas horas de Lisboa

Este é o refúgio de águas cristalinas que Cristina Ferreira elegeu para uma escapadinha romântica: e fica a menos de duas horas de Lisboa

Há 1h e 8min
Ex-concorrente vive momento de dor profunda com a morte da irmã

Ex-concorrente vive momento de dor profunda com a morte da irmã

Ontem às 18:17
Renata Reis reage à alegada traição de Afonso Leitão a Catarina Miranda com farpa certeira. E envolve Nufla

Renata Reis reage à alegada traição de Afonso Leitão a Catarina Miranda com farpa certeira. E envolve Nufla

Ontem às 16:38
Ver Mais Notícias

Opinião

«Estou apaixonado, mas não é recíproco»: Francisco Monteiro faz revelação bombástica sobre a sua vida amorosa

«Estou apaixonado, mas não é recíproco»: Francisco Monteiro faz revelação bombástica sobre a sua vida amorosa

Ontem às 00:53
Atitude polémica de Afonso dá que falar: «É um grandessíssimo provocador»

Atitude polémica de Afonso dá que falar: «É um grandessíssimo provocador»

Ontem às 00:04
Catarina Miranda comenta aproximação de Nufla a Pedro Jorge. E destaca gesto inusitado: «Eu acho estranho»

Catarina Miranda comenta aproximação de Nufla a Pedro Jorge. E destaca gesto inusitado: «Eu acho estranho»

25 mai, 19:56
Catarina Miranda arrasa Catarina em frente a Norberto: «Não podíamos ter jogadora mais básica»

Catarina Miranda arrasa Catarina em frente a Norberto: «Não podíamos ter jogadora mais básica»

25 mai, 19:22
Apaixonada por João Ricardo? Inês Morais faz partilha única e hilariante sobre a sua vida amorosa

Apaixonada por João Ricardo? Inês Morais faz partilha única e hilariante sobre a sua vida amorosa

23 mai, 12:41
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

De ir às lagrimas. Concorrentes do Desafio Final fazem a partilha mais tocante e arrepiante de sempre
05:38

De ir às lagrimas. Concorrentes do Desafio Final fazem a partilha mais tocante e arrepiante de sempre

Ontem às 22:08
Mal chegou a estúdio, Ana confessou não estar à espera de ser expulsa. E levantou o véu para uma "novidade a caminho"
02:18

Mal chegou a estúdio, Ana confessou não estar à espera de ser expulsa. E levantou o véu para uma "novidade a caminho"

26 mai, 01:29
Conheça o leque de nomeados. Descubra quem são os quatro concorrentes em risco
02:25

Conheça o leque de nomeados. Descubra quem são os quatro concorrentes em risco

25 mai, 22:29
As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda
00:28

As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda

25 mai, 09:53
Imagens exclusivas! Liliana e Nufla pegam-se como nunca as viu: «Cambada de interesseiras»
02:03

Imagens exclusivas! Liliana e Nufla pegam-se como nunca as viu: «Cambada de interesseiras»

24 mai, 22:10
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Bárbara Parada declara-se a Guilherme Baptista com frase provocadora: «Não namoro com um falhado»

Bárbara Parada declara-se a Guilherme Baptista com frase provocadora: «Não namoro com um falhado»

Há 43 min
Este é o refúgio de águas cristalinas que Cristina Ferreira elegeu para uma escapadinha romântica: e fica a menos de duas horas de Lisboa

Este é o refúgio de águas cristalinas que Cristina Ferreira elegeu para uma escapadinha romântica: e fica a menos de duas horas de Lisboa

Há 1h e 8min
Ex-concorrente vive momento de dor profunda com a morte da irmã

Ex-concorrente vive momento de dor profunda com a morte da irmã

Ontem às 18:17
Renata Reis reage à alegada traição de Afonso Leitão a Catarina Miranda com farpa certeira. E envolve Nufla

Renata Reis reage à alegada traição de Afonso Leitão a Catarina Miranda com farpa certeira. E envolve Nufla

Ontem às 16:38
Confirma-se a separação! Um dos casais sensação dos reality shows já não está junto

Confirma-se a separação! Um dos casais sensação dos reality shows já não está junto

Ontem às 11:14
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Após discussão com Pedro Jorge, Nufla isola-se no jardim a chorar: «Estou cansada!»
03:47

Após discussão com Pedro Jorge, Nufla isola-se no jardim a chorar: «Estou cansada!»

Ontem às 13:25
«Ela está a jogar com vocês todos»: Marisa Susana alerta Leandro em relação a Liliana
07:25

«Ela está a jogar com vocês todos»: Marisa Susana alerta Leandro em relação a Liliana

28 mai, 21:24
Afonso e Pedro Jorge provocam Sara e o perfume de Hugo está no centro da polémica
06:07

Afonso e Pedro Jorge provocam Sara e o perfume de Hugo está no centro da polémica

28 mai, 19:56
Inédito: Jéssica e Norberto não sabiam que já estavam no ar e foram apanhados a discutir. A reação é hilariante
03:16

Inédito: Jéssica e Norberto não sabiam que já estavam no ar e foram apanhados a discutir. A reação é hilariante

28 mai, 19:47
A dinâmica "Como o público nos vê" gerou discórdia e Catarina foi alvo de duras criticas
04:08

A dinâmica "Como o público nos vê" gerou discórdia e Catarina foi alvo de duras criticas

28 mai, 19:40
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Francisco Macau revela foto inédita da filha mais nova: "Não era esta a publicação para hoje"

Francisco Macau revela foto inédita da filha mais nova: "Não era esta a publicação para hoje"

Há 50 min
Após anos, Fábio Paim com companhia especial: "Sem aviso, acontece"

Após anos, Fábio Paim com companhia especial: "Sem aviso, acontece"

Hoje às 07:43
De luto, vencedora do Big Brother em Portugal faz despedida emocionante: «Não consigo imaginar a dor»

De luto, vencedora do Big Brother em Portugal faz despedida emocionante: «Não consigo imaginar a dor»

Ontem às 14:21
Joana d'Albuquerque está de luto: "Companheiro de todas as noites"

Joana d'Albuquerque está de luto: "Companheiro de todas as noites"

Ontem às 14:20
Após entrevista, Catarina Miranda é provocada por rosto conhecido: "Alguém viu um anel de noivado?"

Após entrevista, Catarina Miranda é provocada por rosto conhecido: "Alguém viu um anel de noivado?"

28 mai, 22:09
Ver Mais Outros Sites