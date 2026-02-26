Festa dá para o torto: Ana tem convites para oferecer, mas há quem fique à porta

No Secret Story 10, é noite de festa, a primeira desta edição do Secret Story! Como Guia, a Ana tem convites para oferecer, mas não a todos os concorrentes. Convida assim o Ricardo João, a Eva, o Norberto, a Sara, a Liliana, a Adriana, o Hugo, o Hélder e o Ricky. Por fim, escolhe a Jéssica como porteira, para ficar à porta da festa. Enquanto escolhem as roupas, a Ana explica à Diana que a excluiu da festa para convidar o Norberto. No jardim, a Luzia condena a atitude da Ana, pois em vez de revelar que não havia convite para suficientes, deixou que ficassem todos entusiasmados. O João atira que esta atitude terá consequências nas próximas nomeações. À porta da festa, a Jéssica confessa à Catarina que a Ana fará parte do seu leque de nomeados.

O Especial de ontem do Secret Story 10 ficou marcado pela primeira grande revelação da edição. Hugo carregou no botão e desvendou o segredo de Ricardo João, «Representei a Seleção Nacional de futebol», mas a celebração durou pouco. A Voz exibiu imagens que mostram Ricardo a revelar o próprio segredo ao colega, numa conversa proibida pelas regras. O resultado foi uma sanção pesada: nomeação direta e conta a zeros para Ricardo João. Já Hugo, apesar de ter acertado, não recebeu qualquer prémio.

A noite trouxe ainda momentos de grande tensão emocional. Catarina assistiu, no confessionário com Cristina Ferreira, a imagens inéditas onde João fazia comentários sobre o corpo da atual namorada fora da casa. A concorrente não conteve as lágrimas, evidenciando que a ligação entre ambos, que já se tinham envolvido antes do programa, continua mal resolvida. A postura fria de João dentro do jogo e a revelação de que tem namorada cá fora agravaram a fragilidade de Catarina, tornando cada dia de convivência mais difícil e emocionalmente intenso.