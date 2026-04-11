Festa leva Diogo a aproximar-se de Eva... e ambos ficam em lágrimas

No Secret Story 10, Hugo e Ricardo João optaram por permanecer na casa, enquanto os restantes concorrentes participaram numa celebração especial, todos vestidos a rigor. A Voz marcou o momento com um discurso emotivo dedicado ao Dia de los Muertos, criando um ambiente de forte intensidade emocional.

A celebração rapidamente se tornou comovente para vários participantes. Jéssica e Ana não conseguiram esconder a emoção perante o momento, enquanto Diogo acabou por ficar particularmente abalado.

Visivelmente tocado, Diogo decidiu abandonar a festa, num momento que surpreendeu os colegas. Eva acabou por ir atrás dele, tendo os dois protagonizado um abraço sentido que marcou a noite.

Mais tarde, já no confessionário, Diogo não conseguiu conter as lágrimas ao recordar a avó, num testemunho que reforçou o lado mais emocional desta celebração dentro da casa.