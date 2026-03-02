Festa na casa! Ricardo João faz anos e a Voz organiza-lhe uma surpresa muito especial

No Secret Story 10, é dia de festa! Ricardo João faz 37 anos e a Voz decidiu surpreendê-lo com um bolo de aniversário muito especial. Veja o momento.

A gala deste domingo ficou marcada pela expulsão de Ricky. A mulher, Liliana, não conseguiu conter as lágrimas à frente de todos depois de perceber que o marido não voltaria para a casa.

Ainda durante a gala, pela primeira vez, João foi confrontado no confessionário com a relação que teve com Catarina, que pensava não ser do conhecimento de ninguém. Assistiu ao casting da Catarina e negou todas as acusações feitas pela concorrente.

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!