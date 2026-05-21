«Fica só entre nós»: Aliança secreta entre quatro concorrentes pode agitar o jogo

Os concorrentes continuam empenhados em descobrir o segredo da semana e uma pista encontrada por Catarina acabou por gerar novas teorias, desconfianças e até um pacto de silêncio dentro da casa.

No Jardim, Liliana, Luzia, Catarina e Leandro conversam sobre o segredo da semana e trocam várias teorias sobre a possível resposta. Catarina revela aos colegas que encontrou o papel da pista que Bruno tinha guardado, onde se podia ler: “é preciso escutar o que surge sem avisar”.

Perante a descoberta, Luzia sugere que Catarina esconda o papel no estrado de uma cama ou na fronha das almofadas da sala, enquanto o grupo continua a tentar perceber o verdadeiro significado da mensagem. Entre hipóteses e interpretações, os concorrentes admitem que a pista pode estar relacionada com o “mago”.

Liliana acaba por lançar uma ideia inesperada e sugere que, de hora a hora, os colegas se aproximem do ouvido uns dos outros para tentarem descobrir alguma pista escondida. Já Leandro deixa as colegas intrigadas ao demonstrar saber mais do que aquilo que está a dizer, embora garanta que não pode revelar mais informações.

No final da conversa, os quatro concorrentes chegam a acordo e decidem não contar nada a ninguém sobre as suspeitas e teorias que desenvolveram.