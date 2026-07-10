No “Dois às 10”, recebemos Liliana e Ricky, que entraram juntos na casa do “Secret Story 10” e conquistaram o carinho do público. Depois de Liliana ter alcançado um brilhante terceiro lugar, o casal regressa ao programa para partilhar como tem sido a vida depois da experiência no reality show. Entre novos projetos e a felicidade de ver a família crescer, acompanhados pela filha, Maria, vivem uma manhã repleta de momentos especiais. Durante a emissão, a pequena surpreende Cláudio Ramos com um gesto ternurento que conquista todos os presentes em estúdio.
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Filha de Liliana e Ricky surpreende Cláudio Ramos com gesto ternurento
- Dois às 10
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