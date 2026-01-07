VÍDEO SEGUINTE
Filho de Ruben e Tatiana Boa Nova surpreende Cláudio Ramos com recado: “Esta é para o Cláudio”

No “Dois às 10”, Tatiana e Ruben Boa Nova recordam o início de uma história de amor que começou quando tinham apenas 19 e 21 anos e que, ao longo de 14 anos, foi posta à prova sob o olhar atento do público. Do namoro que rapidamente ganhou notoriedade no “Secret Story 3”, à cumplicidade que os levou a viver uma verdadeira maratona de reality shows, o casal conquistou Portugal com a sua autenticidade e sentido de humor. Foi também em televisão, durante a participação n’ “A Quinta”, que Ruben se ajoelhou e pediu Tatiana em casamento, num momento inesquecível. Depois da boda e da chegada do pequeno Lourenço, a família volta agora a crescer. Hoje, no “Dois às 10”, a família Boa Nova apresenta o novo membro: o pequeno Rodrigo.

  • Joana Lopes
  • Ontem às 11:06
Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

A mensagem emotiva de uma ex concorrente deixada a Maycon: «Não deixem um abraço para depois»

Uma nova fase de vida: Bruna Gomes regressa ao Brasil após o Secret Story 9

Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas

Bárbara Parada vive momentos de aflição com a nova «bebé» da família: «Tinha convulções, espumava-se...»

Ator amigo de Maycon faz partilha de partir o coração: «Só Deus sabe o que nós passamos»

Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas

Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

Família confirma morte de Maycon com mensagem impactante. E faz pedido que não deixa ninguém indiferente

Ator amigo de Maycon faz partilha de partir o coração: «Só Deus sabe o que nós passamos»

Cristina Ferreira reage à trágica morte de Maycon Douglas

Melhor amiga de Maycon reage à trágica morte com palavras tocantes: «Peço a todos que...»

Família confirma morte de Maycon com mensagem impactante. E faz pedido que não deixa ninguém indiferente

Cristina Ferreira reage à trágica morte de Maycon Douglas

A mensagem emotiva de uma ex concorrente deixada a Maycon: «Não deixem um abraço para depois»

Uma nova fase de vida: Bruna Gomes regressa ao Brasil após o Secret Story 9

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

Bárbara Parada vive momentos de aflição com a nova «bebé» da família: «Tinha convulções, espumava-se...»

Inédito! Comandante Moutinho brinda a Filipe Delgado e deixa-o em lágrimas com palavras bonitas

Maria Botelho Moniz faz pergunta inesperada a Rodrigo Castelhano: «Vai levar a Noélia ao striptease?»

Sara Santos fica em lágrimas ao desabafar com Maria Botelho Moniz: «Eu conheço bem a sua luta»

Vai acontecer? Inês e Dylan revelam plano para o futuro que pode mudar tudo

Cristina Ferreira encantada com o filho de Tatiana e Ruben Boa Nova: «Igualzinho ao pai. É impressionante»

"1.ª Companhia". João Ricardo dá alfinetada a concorrentes: "Estão no mesmo sítio que dizem desprezar"

Carolina Braga e Solange Tavares ainda são amigas?

Surpresa: Jéssica Vieira torna-se cantora... com tema produzido por Bruna!

É oficial: João Moura Caetano e Luíza Abreu confirmam que vão ser pais... com tocante vídeo!

