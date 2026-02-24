No “Dois às 10”, recebemos Filipe Delgado, o recruta que conquistou o 3.º lugar na “1.ª Companhia”. Numa conversa intimista e cheia de emoção, conhecemos melhor Filipe Delgado, que enfrentou desafios intensos, superou os seus limites e marcou o público com a sua personalidade.
Filipe Delgado surpreende Cristina Ferreira com confissão que envolve a apresentadora — Veja a conversa completa
- Joana Lopes
- Hoje às 11:54
Últimos vídeos
26:40
