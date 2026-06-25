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Finalistas assistem à gala de estreia e fazem um ataque cerrado a Leandro

No Secret Story - Desafio Final, todos os finalistas assistem à gala de estreia do programa. Leandro proferiu que não se queria relacionar com Bruno e com Dylan caso um deles entrasse, devido aos "maus tratos" da edição anterior. O mesmo não se comprovou e Leandro foi "massacrado" pelos colegas.

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JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
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