Finalistas enfrentam desafio decisivo com segredos de ex-concorrentes

Na reta final, os concorrentes são novamente desafiados a provar o que aprenderam ao longo do jogo, desta vez com segredos que já marcaram a casa.

Os finalistas enfrentam mais um desafio ao tentarem adivinhar os segredos de três ex-concorrentes, Diana, Dora, Luzia e Ariana, num momento que junta estratégia e memória.

Entre dúvidas, palpites e alguma tensão, os concorrentes esforçam-se por recordar pistas e momentos do passado para chegar às respostas certas. A tarefa não é fácil e volta a testar a atenção e o percurso de cada um dentro da casa.

No final, fica a grande questão no ar: terão conseguido acertar ou foram surpreendidos pelos segredos que pensavam já conhecer?

